UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Спецподразделение "Альфа" получило от Ахметова дроны, бронированные машины и тепловизоры на 30 млн гривен

Фото: Ринат Ахметов (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

"Метинвест" Рината Ахметова передал спецподразделениям СБУ Центра специальных операций "А" помощь на 30 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Спецподразделение "Альфа" выполняет задачи в самых горячих местах фронта.

"Ребята из Центра "А" обратились к нам и попросили о помощи, учитывая, какие важные задачи они выполняют в тылу врага, "Метнівест" выразил готовность помочь. Мы полностью оборудовали подразделение, предоставили автомобили, броневик, десятки дронов, включая боевыми дронами и специальными дронами для разведки, тепловизоры, одежду и другое, на общую сумму свыше 30 млн грн", - рассказал руководитель проектного офиса "Метинвеста" Александр Водовоз.

"На сегодня мы выполняем самые трудные задачи, порой и в тылу врага. Помощь, которую оказала компания, очень важна именно сейчас. Автомобили и боевые дроны сейчас просто незаменимы", - сказал руководитель Центра "А" СБУ Роман Назаров.

Как известно, с начала полномасштабной войны компания "Метинвест" направила на помощь Украине и украинцам более 1,9 млрд грн.

В частности, ВСУ получили от компании более 500 дронов, 1,6 тысячи тепловизоров, 27 тысяч кровоостанавливающих турникетов и 500 аптечек.

Также "Метинвест" передал бойцам более 140 единиц своих автомобилей и тяжелой техники и приобрел для ВСУ 100 пикапов, джипов и микроавтобусов, а для военных медиков ГУР - 20 машин скорой помощи.

Кроме того, группа "Метинвест" передаст более 110 тыс. бронежилетов для украинских бойцов: 90 тыс. изготовят на предприятиях компании, а 21 тыс. бронежилетов было закуплено за рубежом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ринат АхметовСлужба безопасности Украины