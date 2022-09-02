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Спецпідрозділ "Альфа" отримав від Ахметова дрони, броньовані машини та тепловізори на 30 млн гривень

Фото: Рінат Ахметов (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

"Метінвест" Ріната Ахметова передав спецпідрозділам СБУ Центру спеціальних операцій "А" допомогу на 30 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україну".

Спецпідрозділ "Альфа" виконує завдання в найгарячіших місцях фронту.

"Хлопці з Центру "А" звернулися до нас і попросили про допомогу, враховуючи, які важливі завдання вони виконують у тилу ворога, "Метнівест" висловив готовність допомогти. Ми повністю обладнали підрозділ, надали автомобілі, броньовик, десятки дронів, включно з бойовими дронами та спеціальними дронами для розвідки, тепловізори, одяг та інше, на загальну суму понад 30 млн грн", - розповів керівник проектного офісу "Метінвесту" Олександр Водовіз.

"На сьогодні ми виконуємо найважчі завдання, часом і в тилу ворога. Допомога, яку надала компанія, дуже важлива саме зараз. Автомобілі та бойові дрони зараз просто незамінні", - сказав керівник Центру "А" СБУ Роман Назаров.

Як відомо, з початку повномасштабної війни компанія "Метінвест" спрямувала на допомогу Україні та українцям понад 1,9 млрд грн.

Зокрема, ЗСУ отримали від компанії понад 500 дронів, 1,6 тисячі тепловізорів, 27 тисяч кровоспинних турнікетів і 500 аптечок.

Також "Метінвест" передав бійцям понад 140 одиниць своїх автомобілів та важкої техніки й придбав для ЗСУ 100 пікапів, джипів та мікроавтобусів, а для військових медиків ГУР - 20 машин швидкої допомоги.

Крім того, група "Метінвест" передасть понад 110 тис. бронежилетів для українських бійців: 90 тис. виготовлять на підприємствах компанії, а 21 тис. бронежилетів було закуплено за кордоном.

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Рінат АхметовСлужба безпеки України