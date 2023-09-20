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Спецпідрозділ СБУ за місяць знищив 56 одиниць техніки РФ

Фото: український військовий (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Підрозділ Центру спецоперацій "А" СБУ "Білий вовк" за місяць вразив 56 одиниць російської військової техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Як розповіли у відомстві, завдяки дії підрозділу також було ліквідовано понад 50 російських військових.

Знищена техніка:

  • 12 танків;
  • 34 ББМ;
  • 3 артилерійські системи;
  • 7 вантажівок;
  • 21 фортифікаційна споруда з особовим складом.

Втрати Росії у війні

Нагадаємо, Росія продовжує зазнавати щоденних тяжких втрат у результаті успішної роботи українських захисників.

Згідно з останніми даними Генштабу ЗСУ, лише за вчорашній день країна-агресор втратила 520 солдатів. Також наші військові знищили 35 артсистем, 15 дронів та 17 ракет ворога.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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