Спецпідрозділ СБУ за місяць знищив 56 одиниць техніки РФ

Підрозділ Центру спецоперацій "А" СБУ "Білий вовк" за місяць вразив 56 одиниць російської військової техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
Як розповіли у відомстві, завдяки дії підрозділу також було ліквідовано понад 50 російських військових.
Знищена техніка:
Нагадаємо, Росія продовжує зазнавати щоденних тяжких втрат у результаті успішної роботи українських захисників.
Згідно з останніми даними Генштабу ЗСУ, лише за вчорашній день країна-агресор втратила 520 солдатів. Також наші військові знищили 35 артсистем, 15 дронів та 17 ракет ворога.
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