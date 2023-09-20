Спецподразделение СБУ за месяц уничтожило 56 единиц техники РФ

Как рассказали в ведомстве, благодаря действию подразделения также было ликвидировано более 50 российских военных.

Уничтоженная техника:

12 танков;

34 ББМ;

3 артиллерийские системы;

7 грузовиков;

21 фортификационное сооружение с личным составом.

Потери России в войне

Напомним, Россия продолжает нести ежедневные тяжелые потери в результате успешной работы украинских защитников.

Согласно последним данным Генштаба ВСУ, только за вчерашний день страна-агрессор потеряла 520 солдат. Также наши военные уничтожили 35 артсистем, 15 дронов и 17 ракет врага.

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