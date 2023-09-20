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Спецподразделение СБУ за месяц уничтожило 56 единиц техники РФ

Фото: украинский военный (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Подразделение Центра спецопераций "А" СБУ "Белый волк" за месяц поразило 56 единиц российской военной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Как рассказали в ведомстве, благодаря действию подразделения также было ликвидировано более 50 российских военных.

Уничтоженная техника:

  • 12 танков;
  • 34 ББМ;
  • 3 артиллерийские системы;
  • 7 грузовиков;
  • 21 фортификационное сооружение с личным составом.

Потери России в войне

Напомним, Россия продолжает нести ежедневные тяжелые потери в результате успешной работы украинских защитников.

Согласно последним данным Генштаба ВСУ, только за вчерашний день страна-агрессор потеряла 520 солдат. Также наши военные уничтожили 35 артсистем, 15 дронов и 17 ракет врага.

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