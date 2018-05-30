Спецоперацію по Бабченку СБУ готувала 2 місяці

За словами Бабченко, операція готувалась два місяці

Операція з виявлення замовного теракту спецслужбами РФ готувалась спільно з СБУ впродовж двох місяців. Про це повідомив сам журналіст Аркадій Бабченко в прес-центрі СБУ, передає кореспондент РБК-Україна.



"По-перше, я хотів би вибачитись за все, що через що вам прийшлось пройти. Вибачте, по-іншому просто не можна було. Також я дуже сильно хотів би подякувати СБУ за те, що врятували моє життя", - заявив Бабченко.



За словами Бабченко, операція готувалась два місяці.

Фото: Аркадій Бабченко (РБК-Україна)

"Мене ввели у курс справи лише місяць тому. Весь місяць ми опрацьовували дії, результатом чого стала спецоперація. В результаті спецоперації взятий сьогодні чоловік. Він вже під вартою", - додав Бабченко.

Нагадаємо, вчора ввечері, 29 травня, заступник генерального директора телеканалу ATR Айдер Муждабаєв повідомив, що в журналіста Аркадія Бабченка стріляли.

Пізніше з'явилася інформація про те, що від отриманого поранення Бабченко помер в кареті "швидкої".

Сьогодні стало відомо, що Бабченко живий.