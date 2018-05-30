Спецоперацію по Бабченку СБУ готувала 2 місяці

За словами Бабченко, операція готувалась два місяці
Операція з виявлення замовного теракту спецслужбами РФ готувалась спільно з СБУ впродовж двох місяців. Про це повідомив сам журналіст Аркадій Бабченко в прес-центрі СБУ, передає кореспондент РБК-Україна.
"По-перше, я хотів би вибачитись за все, що через що вам прийшлось пройти. Вибачте, по-іншому просто не можна було. Також я дуже сильно хотів би подякувати СБУ за те, що врятували моє життя", - заявив Бабченко.
За словами Бабченко, операція готувалась два місяці.
Фото: Аркадій Бабченко (РБК-Україна)
"Мене ввели у курс справи лише місяць тому. Весь місяць ми опрацьовували дії, результатом чого стала спецоперація. В результаті спецоперації взятий сьогодні чоловік. Він вже під вартою", - додав Бабченко.
#СБУ: ми спрацювали! pic.twitter.com/VIYNcnVC8C— СБ України (@ServiceSsu) 30 травня 2018 р.
Нагадаємо, вчора ввечері, 29 травня, заступник генерального директора телеканалу ATR Айдер Муждабаєв повідомив, що в журналіста Аркадія Бабченка стріляли.
Пізніше з'явилася інформація про те, що від отриманого поранення Бабченко помер в кареті "швидкої".
Сьогодні стало відомо, що Бабченко живий.