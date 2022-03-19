Спецоперация удалась: "Укрзализныця" эвакуировала четырех машинистов из Беларуси

До войны локомотивы УЗ ежедневно заезжали в Россию и Белоруссию с грузовыми поездами. Когда началась война, на территории России и Белоруссии оказались 12 украинских машинистов. 8 машинистов вернулись на родину в первые дни войны. Последние 4 машиниста провели в Беларуси 23 дня. Сегодня они через Польшу вернулись в Украину.

"Я благодарен всем, кто планировал, договаривался и отрабатывал эту спецоперацию. Команде железнодорожников, дипломатов, спецслужб. Я благодарен нашим партнерам из Польши. Благодарен белорусским железнодорожникам за человечное отношение к нашим людям. Я еще раз убеждаюсь, что среди белорусов остались честные люди, особенно среди железнодорожников", - отметил Камышин.