Спецоперация удалась: "Укрзализныця" эвакуировала четырех машинистов из Беларуси
Вечером 18 марта успешно завершилась спецоперация по возвращению в Украину последних четырех украинских машинистов, которые застряли на территории Беларуси.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы правления АО "Укрзализныци" Александра Камышина.
До войны локомотивы УЗ ежедневно заезжали в Россию и Белоруссию с грузовыми поездами. Когда началась война, на территории России и Белоруссии оказались 12 украинских машинистов. 8 машинистов вернулись на родину в первые дни войны. Последние 4 машиниста провели в Беларуси 23 дня. Сегодня они через Польшу вернулись в Украину.
"Я благодарен всем, кто планировал, договаривался и отрабатывал эту спецоперацию. Команде железнодорожников, дипломатов, спецслужб. Я благодарен нашим партнерам из Польши. Благодарен белорусским железнодорожникам за человечное отношение к нашим людям. Я еще раз убеждаюсь, что среди белорусов остались честные люди, особенно среди железнодорожников", - отметил Камышин.
Напомним, что из-под завалов драматического театра в Мариуполе удалось эвакуировать 130 человек, однако сотни жителей остаются заблокированными.
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