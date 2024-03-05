Спецоперація за участі ГУР. В Криму вражено російський корабель "Сергій Котов", - джерело

Зокрема джерело в спецслужбах підтвердило ураження російського патрульного корабля проекту 22160 "Сергій Котов". За даними видання, Спецоперація за участі Головного управління розвідки Міноборони.

Також відомо що атакували ворожий корабель морські дрони, додає співрозмовник.

Що це за корабель

"Сергій Котов" - це модульний патрульний корабель проєкту 22160. Він один із найновіших кораблів у військово-морському флоті РФ. Він був спущений на воду у 2021 році й став четвертим кораблем у серії, поповнивши ряди Чорноморського флоту Росії.

Повне водовміщення - 1800 тонн, екіпаж складається з 28 осіб, автономність плавання становить до 60 діб.

Що цьому передувало

Нагадаємо, що цієї ночі в районі тимчасово окупованої Керчі було чути вибухи. В мережі повідомляли, що внаслідок атаки дронів міг бути потоплений російський корабель "Сергій Котов". Згодом це почали підтверджувати і самі проросійські медіа.

Повідомлялося, що корабель пішов на дно і є жертви серед екіпажу. Загалом після опівночі очевидці у Керчі нарахували п'ять потужних вибухів.

Реакція ОП та ЗСУ

На тлі новини про знищення чергового ворожого корабля керівник Офісу президента Андрій Єрмак написав, що "Чорноморський флот РФ - це символ окупації. Його не може бути в українському Криму".

Також з'явилася і реакція військових. Речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк прокоментувала нову "бавовну" в окупованому Криму.

"Вибухає щось в Криму в рамках законів і правил ведення війни, яких Україна дотримується, коли відбувається перелік якихось подій. Це і називається, власне, сезон "бавовни". На щастя, коли він починається і нова його стадія розпочалась фактично з 1 березня, з потеплінням, з весною, ми можемо говорити, що наш потенціал не втрачено. Насіння маємо, а там як засіємо рясно, то зберемо врожай. Поки що насолоджуємось процесом", - сказала вона.

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