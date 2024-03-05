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Вибухи у Керчі: у мережі пишуть, що дронами потоплено російський корабель "Сергій Котов"

Вівторок 05 березня 2024 07:37
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Вибухи у Керчі: у мережі пишуть, що дронами потоплено російський корабель "Сергій Котов" Фото: Корабель "Сергій Котов" міг бути знищений у районі Керчі (росЗМІ)
Автор: Константин Широкун

У районі тимчасово окупованої Керчі сьогодні вночі, 5 березня, було чути вибухи. Повідомляється, що внаслідок атаки дронів міг бути потоплений російський корабель "Сергій Котов".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Кримський вітер".

"Як повідомляє наше джерело, в морі потоплено патрульний корабель "Сергій Котов". Інформація потребує підтвердження", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що внаслідок удару на кораблі є жертви серед екіпажу. Загалом після опівночі очевидці у Керчі нарахували п'ять потужних вибухів.

Що відомо про корабель "Сергій Котов"

"Сергій Котов" – це третій серійний патрульний корабель проекту 22160. Корабель спустили на воду на верфі "Затока" у січні 2021 року. Ходові випробування "Сергія Котова" розпочалися наприкінці жовтня 2021 року, і лише 30 липня 2022 року корабель поповнив склад Чорноморського флоту РФ.

Корабель озброєний 76-мм артилерійською установкою АК-176МА, багатоканальним зенітним ракетним комплексом "Штиль-1", ЗРК ближньої дії 3М-47 "Гібка", двома малогабаритними протидиверсійними гранатометними комплексами ДП-65 та ін. Фрегат також може нести гелікоптер Ка-27ПС.

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