Спецоперація, а не помилка: Зеленський відреагував на заяву Трампа про Суми

Ракетний удар Росії 13 квітня по центру Сум був не помилкою, як назвав цю атаку президент США Дональд Трамп, а спецоперацією країни-терористки.

Як повідомляє РБК-Україна , про це розповів президент України Володимир Зеленський під час брифінгу .

"Була реакція від держсекретаря Рубіо, він засудив це (ракетну атаку на Суми - ред.), і ми вдячні за таку реакцію. Більш серйозна реакція була від багатьох наших партнерів. Більш м'яка реакція американського політикуму? Вона різна", - зазначив президент.

На думку Зеленського, м'яка реакція адміністрації говорить про продовження тієї політики, яка є сьогодні. США, мовляв, вважають, що саме така дипломатія спрацює, щоб закінчити війну.

Втім, за словами президента, удар російських ракет по центру Сум ніяк не можна назвати помилкою, як це зробив Трамп.

"Помилкою, вибачте, назвати цю спецоперацію росіян щодо атаки на Суми, не можна назвати помилкою. Я поясню чому. Ми цілимось в цю людину, хотіли в дитину, а попали в її матір.... Вибачте, це вбивство і цей удар йшов сюди, в центр. Він не йшов на фронт і розказувати історії, як "я-то б'ю по фронту, але це помилка, вибачаюсь"...", - додав Зеленський.

Глава держави наголосив, що не можна знаходити виправдання, коли в центр міста б'ють ракетою, та ще й не однією.

"Якщо не одна, вже не помилка. І ще в Сумах була касетна історія. Коли застосуються касетні речі? Коли ми хочемо нанести який удар? Яких втрат ми хочемо від іншої сторони по кому ми б'ємо?" - сказав президент.

Удар по центру Сум

Нагадаємо, вранці 13 квітня війська РФ завдали подвійний ракетний удар по центру міста Суми, застосувавши балістичні ракети з касетними боєприпасами. Дана атака була по центру міста, а відбулась вона у велике свято Вербна неділя. Обстріл був у той момент, коли вулиці були заповнені людьми, що призвело до значних жертв серед мирного населення.​

За останніми даними, загинуло щонайменше 35 осіб, серед них є діти, а кількість поранених вже сягнула до 117 осіб, включаючи 15 дітей. Також повідомлялося, що найбільше жертв було в тролейбусі, який проїжджав повз місце вибуху.