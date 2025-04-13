"Жахливий удар по Сумах": що сказав держсекретар США про атаку Росії
США висловили співчуття жертвам російської атаки на Суми. У Вашингтоні наголосили, що мир залишається головною метою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря США Марко Рубіо.
"Сполучені Штати висловлюють наші найглибші співчуття жертвам сьогоднішнього жахливого російського ракетного удару по Сумах", - написав Рубіо.
Держсекретар США пояснив, що сьогоднішній удар це трагічне нагадування про те, чому американський президент Дональд Трамп і його адміністрація витрачають стільки часу та зусиль, щоб покласти край цій війні та досягти міцного миру.
Подвійний ракетний удар по Сумах
Нагадаємо, що сьогодні, 13 квітня, у Вербну неділю, російські війська здійснили подвійний ракетний удар по центру міста Суми, застосувавши балістичні ракети з касетними боєприпасами.
Атака припала на час, коли вулиці були заповнені людьми, що призвело до значних жертв серед мирного населення.
За останніми даними, загинуло щонайменше 34 особи, серед них є діти, а кількість поранених вже сягнула більш як 115 осіб, включаючи 11 дітей. Як стало відомо, найбільше жертв було в тролейбусі, який проїжджав повз місце вибуху.
Унаслідок удару пошкоджено житлові та нежитлові будівлі, зокрема місцевий університет, а також знищено транспортні засоби.
Місцева влада та рятувальники продовжують ліквідацію наслідків атаки та надання допомоги постраждалим.
Все, що наразі відомо про наслідки ракетного удару по місту Суми можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.
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