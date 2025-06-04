Спецоперація "Павутина": СБУ показала нове відео знищення 41 літака РФ

В СБУ нагадали, що під час операції, які особисто контролював президент Володимир Зеленський, а реалізовував голова СБУ Василь Малюк та колектив Служби, було уражено 41 російський літак.

Відомо, що значна частина з них знищена безповоротно, а окремі уражені літаки будуть відбудовуватись довгими роками.

На опублікованих кадрах зафіксовано удари FPV-дронів СБУ по чотирьох ворожих аеродромах: "Олєнья", "Іваново", "Дягілєво" та "Бєлая". Адже саме там базувалася стратегічна авіація держави-агресора, яка регулярно обстрілює мирні українські міста.

Серед уражених повітряних суден - "А-50", "Ту-95", "Ту-22", "Ту-160", а також "Ан-12" та "Іл-78".

Під час проведення операції було застосовано сучасну технологію керування дронами, яка поєднує автономні алгоритми штучного інтелекту та ручне втручання оператора.

"Частина БпЛА через втрату сигналу переходила на виконання місії з використанням штучного інтелекту за завчасно спланованим маршрутом. А після наближення і контакту до конкретно визначеної цілі автоматично спрацьовувала бойова частина", - розповіли в СБУ.