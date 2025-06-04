Спецоперація "Павутина": СБУ показала нове відео знищення 41 літака РФ

Служба безпеки України оприлюднила частину відео з операції "Павутина", під час якої було уражено стратегічну авіацію Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.
В СБУ нагадали, що під час операції, які особисто контролював президент Володимир Зеленський, а реалізовував голова СБУ Василь Малюк та колектив Служби, було уражено 41 російський літак.
Відомо, що значна частина з них знищена безповоротно, а окремі уражені літаки будуть відбудовуватись довгими роками.
На опублікованих кадрах зафіксовано удари FPV-дронів СБУ по чотирьох ворожих аеродромах: "Олєнья", "Іваново", "Дягілєво" та "Бєлая". Адже саме там базувалася стратегічна авіація держави-агресора, яка регулярно обстрілює мирні українські міста.
Серед уражених повітряних суден - "А-50", "Ту-95", "Ту-22", "Ту-160", а також "Ан-12" та "Іл-78".
Під час проведення операції було застосовано сучасну технологію керування дронами, яка поєднує автономні алгоритми штучного інтелекту та ручне втручання оператора.
"Частина БпЛА через втрату сигналу переходила на виконання місії з використанням штучного інтелекту за завчасно спланованим маршрутом. А після наближення і контакту до конкретно визначеної цілі автоматично спрацьовувала бойова частина", - розповіли в СБУ.
У неділю, 1 червня, Служба безпеки України провела унікальну історичну операцію зі знищення російських стратегічних бомбардувальників, які ворог використовує для ударів по українській території.
Як пізніше розповів голова СБУ Василь Малюк, внаслідок атаки було уражено 41 російський літак.
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