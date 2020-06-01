Спецоперация на мосту Метро в Киеве: на месте работает полиция и спасатели

В Киеве продолжается спецоперация на мосту Метро. Сейчас возле моста находится около 15 спасателей.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-секретарь ГСЧС Светлана Водолага.

Также на месте стоят по одному автомобилю с боевым расчетом с одной и другой сторон моста. Всего два пожарных автомобиля в районе моста.

"Пожарный расчет - это пожарно-спасательное отделение, которое привлекается для ликвидации пожаров или чрезвычайной ситуации. Как правило, это 4-5 или 6 человек", - рассказала она.

Кроме того, приехал пожарно-спасательный автомобиль киевской службы спасения, в каждой машине по 5 человек.

"Спасатели пока просто дежурят на месте происшествия. В случае необходимости привлечения, если правоохранители примут такое решение, спасатели будут привлечены", - добавила она.

Фото: спецоперация на мосту Метро (twitter.com/MVS_UA)

"Нет, это не психологи. Это подразделение полиции Киева, которое обеспечивает охрану публичной безопасности, на мероприятиях в том числе. Да, (они дожны общаться, - ред.). Это одно из их задач - превенция, предупреждение, общение. Нет, это не то же, что психологи ", - пояснили в полиции.

Также в комментарии РБК-Украина в отделе коммуникации Национальной полиции города Киева рассказали, что на месте работают представители полиции диалога. Так, в полиции подтвердили, что их задача пообщаться с мужчиной, который стоит на мосту.

Напомним, сегодня сообщили о заминировании моста Метро в Киеве. В связи с этим закрыли некоторые станции метрополитена. Отметим, похожая история происходила год назад, когда сообщили о заминировании этого моста. Тогда оказалось, что мужчина хотел привлечь на себя внимание.

РБК-Украина писало, что появилось фото мужчины, который угрожает взорвать мост Метро в Киеве.

Также из-заа "минирования" моста в Киеве будет ограничена работа ряда станций метрополитена.