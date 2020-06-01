Спецоперация на мосту Метро в Киеве: на месте работает полиция и спасатели

Возле моста работают представители полиции диалога
В Киеве продолжается спецоперация на мосту Метро. Сейчас возле моста находится около 15 спасателей.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-секретарь ГСЧС Светлана Водолага.
Также на месте стоят по одному автомобилю с боевым расчетом с одной и другой сторон моста. Всего два пожарных автомобиля в районе моста.
"Пожарный расчет - это пожарно-спасательное отделение, которое привлекается для ликвидации пожаров или чрезвычайной ситуации. Как правило, это 4-5 или 6 человек", - рассказала она.
LIVE: У Києві чоловік погрожує підірвати міст Метро
LIVE: У Києві чоловік погрожує підірвати міст МетроОпубліковано УНН - Українські Національні Новини Понеділок, 1 червня 2020 р.
Кроме того, приехал пожарно-спасательный автомобиль киевской службы спасения, в каждой машине по 5 человек.
"Спасатели пока просто дежурят на месте происшествия. В случае необходимости привлечения, если правоохранители примут такое решение, спасатели будут привлечены", - добавила она.
"Нет, это не психологи. Это подразделение полиции Киева, которое обеспечивает охрану публичной безопасности, на мероприятиях в том числе. Да, (они дожны общаться, - ред.). Это одно из их задач - превенция, предупреждение, общение. Нет, это не то же, что психологи ", - пояснили в полиции.
Также в комментарии РБК-Украина в отделе коммуникации Национальной полиции города Киева рассказали, что на месте работают представители полиции диалога. Так, в полиции подтвердили, что их задача пообщаться с мужчиной, который стоит на мосту.
Напомним, сегодня сообщили о заминировании моста Метро в Киеве. В связи с этим закрыли некоторые станции метрополитена. Отметим, похожая история происходила год назад, когда сообщили о заминировании этого моста. Тогда оказалось, что мужчина хотел привлечь на себя внимание.
РБК-Украина писало, что появилось фото мужчины, который угрожает взорвать мост Метро в Киеве.
Также из-заа "минирования" моста в Киеве будет ограничена работа ряда станций метрополитена.
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Автор: Анастасия Светлевская