Спецоперація на мосту Метро в Києві: на місці працює поліція і рятувальники

Фото: спецоперація на мосту Метро (twitter.com/MVS_UA)

Біля мосту працюють представники поліції діалогу

У Києві триває спецоперація на мосту Метро. Наразі біля мосту перебуває близько 15 рятувальників.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомила речник ДСНС Світлана Водолага.

Також на місці стоять по одному автомобілю з бойовим розрахунком з одного та іншого боків мосту. Всього два пожежних автомобіля в районі мосту.

"Пожежний розрахунок - це пожежно-рятувальне відділення, яке залучається для ліквідації пожеж або надзвичайної ситуації. Як правило, це 4-5 або 6 чоловік", - розповіла вона.

Крім того, приїхав пожежно-рятувальний автомобіль київської служби порятунку, в кожній машині по 5 чоловік.

"Рятувальники наразі просто чергують на місці події. В разі необхідності залучення, якщо правоохоронці приймуть таке рішення, рятувальники будуть залучені", - додала вона.

Фото: спецоперація на мосту Метро (twitter.com/MVS_UA)

Також в коментарі РБК-Україна в відділі комунікації Національної поліції міста Києва розповіли, що на місці працюють представники поліції діалогу. Так, в поліції підтвердили, що їх задача поспілкуватись з чоловіком, який стоїть на мосту.

"Ні, це не психологи. Це підрозділ поліції Києва, який забезпечує охорону публічної безпеки на заходах в тому числі. Так, (вони мають спілкуватись, - ред.) це одне з їх завдань - превенція, попередження, спілкування. Ні, це не те саме, що психологи", - пояснили в поліції.

Нагадаємо, сьогодні повідомили про замінування мосту Метро в Києві. У зв'язку з цим закрили деякі станції метрополітену. Зазначимо, схожа історія відбувалась рік тому, коли повідомили про замінування цього мосту. Тоді виявилось, що чоловік хотів привернути на себе увагу.

РБК-Україна писало, що з'явилося фото чоловіка, що загрожує підірвати міст Метро в Києві.

Також через "замінування" моста в Києві обмежено роботу ряду станцій метрополітену.

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Автор: Анастасия Светлевская