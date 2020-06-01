ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Спецоперація на мосту Метро в Києві: на місці працює поліція і рятувальники

Новини » Надзвичайні події     01.06.2020 - 15:20
Спецоперація на мосту Метро в Києві: на місці працює поліція і рятувальники
Фото: спецоперація на мосту Метро (twitter.com/MVS_UA)

Біля мосту працюють представники поліції діалогу

У Києві триває спецоперація на мосту Метро. Наразі біля мосту перебуває близько 15 рятувальників.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомила речник ДСНС Світлана Водолага.

Також на місці стоять по одному автомобілю з бойовим розрахунком з одного та іншого боків мосту. Всього два пожежних автомобіля в районі мосту.

"Пожежний розрахунок - це пожежно-рятувальне відділення, яке залучається для ліквідації пожеж або надзвичайної ситуації. Як правило, це 4-5 або 6 чоловік", - розповіла вона.

LIVE: У Києві чоловік погрожує підірвати міст Метро

LIVE: У Києві чоловік погрожує підірвати міст Метро

Опубліковано УНН - Українські Національні Новини Понеділок, 1 червня 2020 р.

Крім того, приїхав пожежно-рятувальний автомобіль київської служби порятунку, в кожній машині по 5 чоловік.

"Рятувальники наразі просто чергують на місці події. В разі необхідності залучення, якщо правоохоронці приймуть таке рішення, рятувальники будуть залучені", - додала вона.

Фото: спецоперація на мосту Метро (twitter.com/MVS_UA)

Також в коментарі РБК-Україна в відділі комунікації Національної поліції міста Києва розповіли, що на місці працюють представники поліції діалогу. Так, в поліції підтвердили, що їх задача поспілкуватись з чоловіком, який стоїть на мосту.

"Ні, це не психологи. Це підрозділ поліції Києва, який забезпечує охорону публічної безпеки на заходах в тому числі. Так, (вони мають спілкуватись, - ред.) це одне з їх завдань - превенція, попередження, спілкування. Ні, це не те саме, що психологи", - пояснили в поліції.

Нагадаємо, сьогодні повідомили про замінування мосту Метро в Києві. У зв'язку з цим закрили деякі станції метрополітену. Зазначимо, схожа історія відбувалась рік тому, коли повідомили про замінування цього мосту. Тоді виявилось, що чоловік хотів привернути на себе увагу.

РБК-Україна писало, що з'явилося фото чоловіка, що загрожує підірвати міст Метро в Києві.

Також через "замінування" моста в Києві обмежено роботу ряду станцій метрополітену.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новини України метромінування
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся