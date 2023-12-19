Спецобов’язок з імпорту електроенергії може ускладнити економічну ситуацію в Україні, - УЕБ

Він зауважив, що Україна вже деякий час знаходиться у пошуку шляхів для стимуляції комерційного імпорту електроенергії.

"В рамках цього широко обговорюється механізм компенсації енерготрейдерам частини витрат, який передбачається, так званим, імпортним ПСО, але, як зазначають деякі експерти, це може ще більше ускладнити економічну ситуацію на ринку та поглибити боргову кризу", - написав Дубовський.

Голова УЕБ підкреслив, що ні дорога електроенергія з аварійної допомоги, ні імпортне ПСО, яке однаково треба компенсувати, не сприятимуть вирішенню фінансових проблем на ринку.

"Для задоволення зростаючих потреб імпорту Україна має достатні обсяги потужностей (1700 МВт на зону (Україна та Молдова)), які наразі не використовуються повною мірою", - підкреслив голова УЕБ.

Дубовський пояснив, що якщо переглянути співвідношення спотових цін в Україні та сусідніх державах, то дійсно зазвичай українські ціни залишались нижчими.

Також він додав, що цього року у декілька етапів підіймалися прайс-кепи (рівень цінових обмежень) на ринку електроенергії, що за задумом мало надати можливість компаніям активніше імпортувати.

"Проте наразі динаміка цін не сприяє повною мірою комерційним цілям компаній імпортерів", - наголосив Дубовський.

Нагадаємо, раніше в Раді заявили, що імпортне ПСО посилить кризу боргів на ринку електроенергії.