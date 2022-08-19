Спецпризначенці ГУР під час бойового завдання знищили танк з російськими військовими

Спецпризначенці Головного управління розвідки (ГУР) Kraken знищили ворожий танк з екіпажем під час бойового завдання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ГУР в Telegram .

Зазначається, що українські військові натрапили на техніку росіян під час виконання аеророзвідки.

Спецпризначенці вирішили вступити в бій. За допомогою ПТРК "Фагот" було знищено російський танк Т-72 разом з екіпажем.

У липні бійці підрозділу Kraken здійснили вогневий наліт на тимчасово окуповану Білогорівку Луганської області. В ході операції бійці ліквідували 60 осіб особового складу противника і знищили 5 одиниць ворожої техніки.

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