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Спецпризначенці ГУР під час бойового завдання знищили танк з російськими військовими

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П'ятниця 19 серпня 2022 23:46
Спецпризначенці ГУР під час бойового завдання знищили танк з російськими військовими Фото: бійці підрозділу Kraken знищили ворожий танк (ілюстрація / t me suspilnechernihiv)
Автор: Артур Родивилов

Спецпризначенці Головного управління розвідки (ГУР) Kraken знищили ворожий танк з екіпажем під час бойового завдання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ГУР в Telegram.

Зазначається, що українські військові натрапили на техніку росіян під час виконання аеророзвідки.

Спецпризначенці вирішили вступити в бій. За допомогою ПТРК "Фагот" було знищено російський танк Т-72 разом з екіпажем.

У липні бійці підрозділу Kraken здійснили вогневий наліт на тимчасово окуповану Білогорівку Луганської області. В ході операції бійці ліквідували 60 осіб особового складу противника і знищили 5 одиниць ворожої техніки.

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