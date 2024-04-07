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Спецназівці Нацгвардії вдарили по авто з офіцерами РФ (відео)

Донбас, Неділя 07 квітня 2024 11:25
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Спецназівці Нацгвардії вдарили по авто з офіцерами РФ (відео) Фото: спецназівці Нацгвардії вдарили по авто з офіцерами РФ (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Спецназівці Нацгвардії вдарили з дрона по автомобілю окупантів на сході. У ньому опинилися російські офіцери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр спецпризначення НГУ "Омега".

"На східному напрямку бійці 2 штурмового загону Центру спеціального призначення "ОМЕГА" під час аеророзвідки виявили цивільне авто, яке рухалось в напрямку ворожих позицій", - йдеться у повідомленні.

Розрахунок виявився вірним, в авто, де знаходились російські військові, прилетів FPV-дрон.

"З радіоперехоплень стало зрозуміло, що то були офіцери ворожого підрозділу, як підсумок - один був ліквідований, ще один поранений", - додали військові.

Ситуація на фронті

В Україні на фронті протягом доби відбулося 57 бойових зіткнень. Ворог продовжує тиснути на двох напрямках у Донецькій області.

Водночас, як зазначають у звіті Інституту вивчення війни, ЗСУ досягли певних тактичних успіхів на Куп'янському та Лиманському напрямах. Російські окупанти продовжують спроби просунутися у напрямку міста Часів Яр та на захід від Авдіївки, зокрема у районі населеного пункту Бердичі.

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