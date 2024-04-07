ua en ru
Вс, 07 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Спецназовцы Нацгвардии ударили по авто с офицерами РФ (видео)

Донбасс, Воскресенье 07 апреля 2024 11:25
UA EN RU
Спецназовцы Нацгвардии ударили по авто с офицерами РФ (видео) Фото: спецназовцы Нацгвардии ударили по авто с офицерами РФ (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Спецназовцы Нацгвардии ударили с дрона по автомобилю оккупантов на востоке. В нем оказались российские офицеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр спецназначения НГУ "Омега".

"На восточном направлении бойцы 2 штурмового отряда Центра специального назначения "ОМЕГА" во время аэроразведки обнаружили гражданское авто, которое двигалось в направлении вражеских позиций", - говорится в сообщении.

Расчет оказался верным, в авто, где находились российские военные, прилетел FPV-дрон.

"Из радиоперехватов стало ясно, что это были офицеры вражеского подразделения, как итог - один был ликвидирован, еще один ранен", - добавили военные.

Ситуация на фронте

В Украине на фронте в течение суток произошли 57 боевых столкновений. Враг продолжает давить на двух направлениях в Донецкой области.

В тоже время, как отмечают в отчете Института изучения войны, ВСУ добились определенных тактических успехов на Купянском и Лиманском направлениях. Российские оккупанты продолжают попытки продвинуться в направлении города Часов Яр и к западу от Авдеевки, в частности в районе населенного пункта Бердичи.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
"Летние" правила для водителей, которые должен знать каждый
"Летние" правила для водителей, которые должен знать каждый
DAILY
Ирина Мудрая: США более решительно настроены на конфискацию российских активов, чем ЕС
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Ирина Мудрая: США более решительно настроены на конфискацию российских активов, чем ЕС