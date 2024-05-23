Спецкомісія ВР з захисту прав інвесторів назвала безпідставною спробу БЕБ передати "Гулівер" АРМА

Як відомо, у травні 2023-го БЕБ повідомило генеральній директорці "Гуліверу" Ірині Круппі про підозру. Слідство заявляло, що протягом 2019–2021 років дирекція торговельного центру уклала низку договорів із підконтрольними субпідрядними товариствами, в тому числі з ознаками "фіктивності" та "транзитності". Таким чином ТРЦ нібито вдалося ухилитися від сплати податків на понад 145,8 млн грн.

Водночас у квітні цього року Офіс генпрокуратури в рамках цього кримінального провадження подав до Шевченківського районного суду Києва клопотання про передачу ТРЦ "Гулівер" в управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку й управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

"За сумнівними розрахунками БЕБ звинувачує компанію в несплаті податків на 146 млн грн. Одночасно ДПС видає компанії довідку про відсутність будь-яких заборгованостей. Однак на підставі необґрунтованих звинувачень БЕБ хоче відібрати у власника і віддати в АРМА бізнес-центр вартістю в майже 6 млрд гривень. Це виглядає як спроба рейдерства бізнесу через АРМА", - наголосила народний депутат, голова ТСК з питань захисту прав інвесторів Галина Янченко.

Під час засідання була заслухана й позиція представників Бюро економічної безпеки та Офісу генпрокурора, утім вони не змогли нічого повідомити по суті кримінального провадження та наявності підстав накладення арешту на ТРЦ. Представники АРМА взагалі не прийшли.

Водночас заступник голови правління державного "Ощадбанку" Арсен Мілютін звернув увагу, що ТРЦ побудували на кредитні кошти двох державних банків - "Ощадбанку" та "Укрексімбанку". Кредит має бути погашено до 2044 року з поточних надходжень "Гуліверу".

Передача активу АРМА згідно з чинним законодавством зробить неможливим подальше погашення кредиту і призведе до значних збитків для обох державних банків. Тому банк виступає проти передачі об'єкта до АРМА. Також складно буде забезпечити безперебійне функціонування будівлі та фінансові показники у нинішньому обʼємі, додали в ТОВ "Три О".

"Можливі збитки держави від таких дій правоохоронців оцінюються у близько 130 млн доларів", - наголосив народний депутат Ігор Фріс.

Своєю чергою, народний депутат Олександр Ковальчук також вважає, що не можна допустити передачу ТРЦ в управління АРМА. "Не знаю жодного кейсу, де б АРМА принесла додаткові кошти в бюджет, як управлінець або продавець державного майна. Те, що вони мають багато активів - це факт. А от те, скільки і як ефективно передається в управління - великий знак питання", - додав Ковальчук.

Народний депутат Олег Синютка зазначив, що ситуація довкола ТРЦ є неприпустимою і більше схожа на те, що БЕБ та ОГП за суму рівноцінну півтора місячного доходу "Гуліверу" хочуть здійснити рейдерське захоплення компанії.

"Щоби мінімізувати подібні дії в майбутньому маємо ініціювати введення персональної майнової та кримінальної відповідальності для правоохоронців, які своїми необгрунтованими діями чинять тиск на бізнес", - сказав він.

Варто зазначити, що термін досудового розслідування у цій справі закінчується 29 травня 2024 року. Крім того, нардепи запропонували зробити доручення на примусовий привід голови АРМА на наступне засідання спецкомісії.