Специальные цены от 31 250 грн/м2 в ЖК Creator City
В жилом комплексе Creator City действуют специальные цены на покупку квартир в первом и втором домах.
При условии 100% оплаты:
- 1-комнатные от 33 700 грн/м2
- 2-комнатные от 33 000 грн/м2
- 3-комнатные от 31 250 грн/м2
Акция действует с 01.02.2021 до 31.03.2021.
Creator City - это жилой комплекс бизнес-класса от компании "Креатор-Буд" в Шевченковском районе, на ул. Дегтяревская, 17-19. Комплекс состоит из 8 домов из красного кирпича с общей концепцией "город в городе" - все необходимое находится внутри.
Преимущества жилого комплекса:
- Квартиры с панорамными окнами.
- Собственный ландшафтный парк.
- Подземный паркинг с лифтом.
- Рядом 4 высших учебных заведения.
Если вас интересуют помещения для бизнеса, с 01.02.2021 начались продажи коммерческих помещений – подробности по ссылке.
Актуальные акции, новости строительства и преимущества жилого комплекса вы можете узнать на канале в Telegram – по ссылке.
Кроме акционных предложений, в жилом комплексе действует рассрочка – подробности по ссылке.
*Застройщик имеет право вносить изменения и правки в вышеуказанную акцию без предупреждения.
**Специальные цены отличаются от типа планировок квартир и дома, в котором они расположены. Цена 31 250 грн/м2 действует для планирования 3H на шестом этаже второго дома.