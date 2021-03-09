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Спеціальні ціни від 31 250 грн/м2 у ЖК Creator City

Новость на русском → Вівторок 09 березня 2021 14:53
Спеціальні ціни від 31 250 грн/м2 у ЖК Creator City

У житловому комплексі Creator City діють спеціальні ціни на придбання квартир у першому та другому будинках.

За умови 100% оплати:

  • 1-кімнатні від 33 700 грн/м2
  • 2-кімнатні від 33 000 грн/м2
  • 3-кімнатні від 31 250 грн/м2

Акція діє з 01.02.2021 до 31.03.2021.

Creator City - це житловий комплекс бізнес-класу від компанії "Креатор-Буд" у Шевченківському районі, на вул. Дегтярівська, 17-19. Комплекс складається з 8 будинків з червоної цегли за загальною концепцією "місто в місті" - все необхідне знаходиться всередині.

Переваги житлового комплексу:

  • Квартири з панорамними вікнами.
  • Власний ландшафтний парк.
  • Підземний паркінг з ліфтом.
  • Поруч 4 вищих навчальних заклади.

Якщо вас цікавлять приміщення для бізнесу, з 01.02.2021 почалися продажі комерційних приміщень – подробиці за посиланням.

Актуальні акції, новини будівництва та переваги житлового комплексу ви можете дізнатися з каналу в Telegram – за посиланням.

Крім акційних пропозицій, в житловому комплексі діє розстрочка – подробиці за посиланням.

*Забудовник має право вносити зміни та редагування в вищевказану акцію без попередження.

**Спеціальні ціни відрізняються від типу планувань квартир та будинку, у якому вони розташовані. Ціна 31 250 грн/м2 діє для планування 3H на шостому поверсі другого будинку.

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