Спеціальні ціни від 31 250 грн/м2 у ЖК Creator City

У житловому комплексі Creator City діють спеціальні ціни на придбання квартир у першому та другому будинках.

За умови 100% оплати:

1-кімнатні від 33 700 грн/м2

2-кімнатні від 33 000 грн/м2

3-кімнатні від 31 250 грн/м2

Акція діє з 01.02.2021 до 31.03.2021.

Creator City - це житловий комплекс бізнес-класу від компанії "Креатор-Буд" у Шевченківському районі, на вул. Дегтярівська, 17-19. Комплекс складається з 8 будинків з червоної цегли за загальною концепцією "місто в місті" - все необхідне знаходиться всередині.

Переваги житлового комплексу:

Квартири з панорамними вікнами.

Власний ландшафтний парк.

Підземний паркінг з ліфтом.

Поруч 4 вищих навчальних заклади.

Якщо вас цікавлять приміщення для бізнесу, з 01.02.2021 почалися продажі комерційних приміщень – подробиці за посиланням.

Актуальні акції, новини будівництва та переваги житлового комплексу ви можете дізнатися з каналу в Telegram – за посиланням.

Крім акційних пропозицій, в житловому комплексі діє розстрочка – подробиці за посиланням.

*Забудовник має право вносити зміни та редагування в вищевказану акцію без попередження.

**Спеціальні ціни відрізняються від типу планувань квартир та будинку, у якому вони розташовані. Ціна 31 250 грн/м2 діє для планування 3H на шостому поверсі другого будинку.