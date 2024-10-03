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Спеціальне трансферне вікно. ФІФА заради нового турніру змінить правила ринку

Фото: "Бенфіка" Анатолія Трубіна серед учасників клубного Мундіалю (x.com/slbenfica_en)
Автор: Андрій Костенко

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) продовжує всіма силами створювати режим найбільшого сприяння для свого нового проєкту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мarca.

Організація запланувала відкриття ще одного трансферного вікна під Клубний чемпіонат світу, перший розіграш якого запланований на літо 2025 року. Вікно діятиме з 1 до 10 червня.

Нововведення спрямоване передусім на клуби-учасники турніру. Оскільки Мундіаль триватиме з 15 червня до 13 липня, у світовому футболі може утворитися справжня юридична колізія. Справа в тому, що контракти багатьох гравців чинні до 30 червня. Тобто хтось із футболістів може розпочати турнір, але не зможе завершити.

З огляду на ситуацію ФІФА планує дозволити клубам продовжувати контракти гравців на певну кількість днів – до кінця чемпіонату світу. Така практика вже була задіяна під час пандемії коронавірусу, коли сезон 2019/20 у деяких лігах завершився в липні-серпні.

Крім того, спеціальне трансферне вікно дасть змогу учасникам Клубного чемпіонату світу підсилитися перед турніром. У першу декаду червня вони зможуть укладати контракти з новачками, яким доведеться дебютувати за нові команди без "розкачки", безпосередньо на Мундіалі.

Утім, нові терміни підписання контрактів діятимуть не лише для 32-х команд, які гратимуть на чемпіонаті світу. ФІФА дозволить трансферні операції у тих країнах, чиї федерації схвалять її нову ідею.

Клубний Мундіаль: що відомо

Відбудеться влітку 2025 року в США. Наразі визначилися 30 з 32-х учасників чемпіонату. Останні дві вакансії заповнять переможець південноамериканського Кубка Лібертадорес та чемпіон МЛС поточного сезону. Останній буде на Мундіалі представником країни-організатора.

Від Європи участь візьмуть 12 команд, серед яких три, де грають українці: мадридський "Реал", лісабонська "Бенфіка" та лондонський "Челсі". Серед вітчизняних футболістів досвід виступів на клубних Мундіалях мав лише Лунін. Він був основним голкіпером "Реала" на ЧС-2022, зіграв два матчі, у яких пропустив чотири голи. Мадридський клуб став переможцем того турніру.

Раніше Трубін зупинив "Атлетіко", а Лунін програв із "Реалом" у Лізі чемпіонів.

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