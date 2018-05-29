Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2609.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3016.52
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2609.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3016.52
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Специалисты "Запорожгаза" проведут диагностику более 9 тыс. км газопроводов в 2018 году

НовостиЭнергетика    29.05.2018 - 18:34
Фото: газовый вентиль (kmu.gov.ua)
Фото: газовый вентиль (kmu.gov.ua)

С начала года проведена диагностика 2400 км газопроводов, на которых выявлено более 500 повреждений и десятки утечек

В ходе обследования газовых сетей Запорожской области специалисты группы комплексно-приборного обследования и диагностики газопроводов (КПО) ПАО "Запорожгаз" обнаружили 610 повреждений изоляционного покрытия. Компания восстановит его на газопроводах общей протяженностью более 1,2 км. Так же в ходе обследования было выявлено 52 утечки газа на подземных газопроводах  и более 4050 утечек на надземных. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Диагностика и устранение утечек на этих участках снизило потери природного газа в сетях и обеспечило безаварийную и бесперебойную доставку газа более 1,5 тыс. домохозяйств региона.

"Недавно специалисты "Запорожгаза" обнаружили боеприпас времен Второй мировой войны на оси подземного газопровода высокого давления. Последствия взрыва снаряда могли повлечь за собой колоссальные расходы предприятия на восстановления газопровода, и самое важное, утрату не одной человеческой жизни. Благодаря своевременной диагностике этого газопровода удалось избежать тяжелых последствий", - говорит главный инженер "Запорожгаза" Виталий Нестеренко.

Более старые сети требуют больших затрат. Например, сети, которым уже более 40 лет, необходимо обследовать каждый год. Таких в Запорожской области насчитывается более 3 тыс км. Подземные сети старше 25 лет нужно проверять приборным методом каждые 3 года. Трасса газопровода обследуется пешком с применением специального оборудования и приборов.

Наибольший объем работ проводится в межотопительный сезон. Так, в течение мая-сентября специалисты группы КПО обследуют еще более 5,5 тыс. км газовых сетей, что составляет 65 % от общей протяженности газораспределительной системы Запорожского региона.

В 2017 году при обследовании 6265 км газопроводов было выявлено 3,3 тыс повреждений изоляции, 13,5 тыс утечек на надземных газопроводах и 66 – на подземных. Всего в Запорожском регионе  более 9 тыс. км, из них  60% газопроводов изготовлены из стали и проложены под землей.

С начала года в Центры обслуживания клиентов "Закарпатгаза" обратились почти 72 тыс. потребителей За 5 месяцев 2018 года аварийно-диспетчерская служба "Криворожгаза" обработала более 4 тыс. заявок потребителей
Теги публикации: Запорожье, газ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
Цены рынка: в сети рассказали, сколько стоят фрукты и ягоды в Крыму
Толпы поклонников: Элтон Джон в Киеве посетил "Кураж Базар" (фото, видео)
Регину Тодоренко экстренно госпитализировали в Москве
В Париже мигрант спас ребенка, сорвавшегося из окна, и стал национальным героем (видео)
On Top