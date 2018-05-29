Специалисты "Запорожгаза" проведут диагностику более 9 тыс. км газопроводов в 2018 году

С начала года проведена диагностика 2400 км газопроводов, на которых выявлено более 500 повреждений и десятки утечек

В ходе обследования газовых сетей Запорожской области специалисты группы комплексно-приборного обследования и диагностики газопроводов (КПО) ПАО "Запорожгаз" обнаружили 610 повреждений изоляционного покрытия. Компания восстановит его на газопроводах общей протяженностью более 1,2 км. Так же в ходе обследования было выявлено 52 утечки газа на подземных газопроводах и более 4050 утечек на надземных. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Диагностика и устранение утечек на этих участках снизило потери природного газа в сетях и обеспечило безаварийную и бесперебойную доставку газа более 1,5 тыс. домохозяйств региона.

"Недавно специалисты "Запорожгаза" обнаружили боеприпас времен Второй мировой войны на оси подземного газопровода высокого давления. Последствия взрыва снаряда могли повлечь за собой колоссальные расходы предприятия на восстановления газопровода, и самое важное, утрату не одной человеческой жизни. Благодаря своевременной диагностике этого газопровода удалось избежать тяжелых последствий", - говорит главный инженер "Запорожгаза" Виталий Нестеренко.

Более старые сети требуют больших затрат. Например, сети, которым уже более 40 лет, необходимо обследовать каждый год. Таких в Запорожской области насчитывается более 3 тыс км. Подземные сети старше 25 лет нужно проверять приборным методом каждые 3 года. Трасса газопровода обследуется пешком с применением специального оборудования и приборов.

Наибольший объем работ проводится в межотопительный сезон. Так, в течение мая-сентября специалисты группы КПО обследуют еще более 5,5 тыс. км газовых сетей, что составляет 65 % от общей протяженности газораспределительной системы Запорожского региона.

В 2017 году при обследовании 6265 км газопроводов было выявлено 3,3 тыс повреждений изоляции, 13,5 тыс утечек на надземных газопроводах и 66 – на подземных. Всего в Запорожском регионе более 9 тыс. км, из них 60% газопроводов изготовлены из стали и проложены под землей.