Фахівці "Запоріжгазу" проведуть діагностику понад 9 тис. км газопроводів в 2018 році

З початку року проведено діагностику 2 400 км газопроводів, на яких виявлено понад 500 пошкоджень і десятки витоків

В ході обстеження газових мереж Запорізької області фахівці групи комплексно-приладового обстеження і діагностики газопроводів (КПО) ПАТ "Запоріжгаз" виявили 610 пошкоджень ізоляційного покриття. Компанія відновить його на газопроводах загальною протяжністю понад 1,2 км. Так само в ході обстеження було виявлено 52 витоки газу на підземних газопроводах і більше 4050 витоків на надземних. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Діагностика та усунення витоків на цих ділянках знизило втрати природного газу в мережах і забезпечило безаварійну і безперебійну доставку газу більше 1,5 тис. домогосподарств регіону.

"Нещодавно фахівці" Запоріжгазу " виявили боєприпас часів Другої світової війни на осі підземного газопроводу високого тиску. Наслідки вибуху снаряда могли спричинити за собою колосальні витрати підприємства на відновлення газопроводу, і найважливіше, втрату не одного людського життя. Завдяки своєчасній діагностиці цього газопроводу вдалося уникнути важких наслідків ", - каже головний інженер" Запоріжгазу "Віталій Нестеренко.

Більш старі мережі вимагають великих витрат. Наприклад, мережі, яким вже понад 40 років, необхідно обстежувати щороку. Таких в Запорізькій області нараховується понад 3 тис км. Підземні мережі старше 25 років потрібно перевіряти за допомогою приладів кожні 3 роки. Траса газопроводу обстежується пішки із застосуванням спеціального обладнання та приладів.

Найбільший обсяг робіт проводиться в міжопалювальний сезон. Так, протягом травня-вересня фахівці групи КПО обстежують ще понад 5,5 тис. км газових мереж, що становить 65% від загальної кількості газорозподільної системи Запорізького регіону.

У 2017 році при обстеженні 6265 км газопроводів було виявлено 3,3 тис пошкоджень ізоляції, 13,5 тис витоків на надземних газопроводах і 66 - на підземних. Всього в Запорізькому регіоні більше 9 тис. км, з них 60% газопроводів виготовлені зі сталі і прокладені під землею.