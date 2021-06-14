Специалисты "Сумыгаза" провели замену 40 шкафных газорегуляторных пунктов области

Для повышения уровня безопасности и надежной доставки газа, с начала года "Сумыгаз" осуществил реконструкцию 40 шкафных газорегуляторных пунктов (ШГРП). На замену старым, было установлено современное оборудование производства RGC Production.

В частности, новое оборудование работники газовой компании установили в Лебедине, Свесе, Белополье, Путивле, Дубовязовке, Ахтырке и еще 19 населенных пунктах.

"Модернизация и реконструкция составляющих газораспределительных сетей - чрезвычайно важна, ведь определенная часть оборудования работает более 15 лет, – отмечает технический директор АО "Сумыгаз" Николай Мурчич. - Это вопрос безопасности и качества предоставления услуг. Своевременная уплата клиентами за доставку газа является залогом содержания газораспределительных сетей и сооружений на них в надлежащем состоянии".

В пресс-службе отметили, что в 2021 году инвестиции в газораспределительные сети Сумской области превысят 64 млн гривен. АО "Сумыгаз" направит эти средства на реконструкцию, модернизацию, ремонт газовых сетей и сооружений на них, электрохимическую защиту и совершенствование учета природного газа.