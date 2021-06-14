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Фахівці "Сумигазу" провели заміну 40 шафових газорегуляторних пунктів області

Автор: Марія Тарариєва

Для підвищення рівня безпеки та надійної доставки газу, з початку року "Сумигаз" здійснив реконструкцію 40 шафових газорегуляторних пунктів (ШГРП). На заміну старим, було встановлено сучасне обладнання виробництва RGC Production.

Про це повідомляє прес-служба "Сумигазу".

Зокрема, нове обладнання працівники газової компанії встановили у Лебедині, Свесі, Білопіллі, Путивлі, Дубов’язівці, Охтирці та ще 19 населених пунктах.

"Модернізація та реконструкція складових газорозподільних мереж - надзвичайно важлива, адже певна частина обладнання працює більше 15 років, – відзначає технічний директор АТ "Сумигаз" Микола Мурчич. – Це питання безпеки та якості надання послуг. Своєчасна сплата клієнтами за доставку газу є запорукою утримання газорозподільних мереж і споруд на них в належному стані".

У прес-службі зазначили, що у 2021 році інвестиції в газорозподільні мережі Сумської області перевищать 64 млн гривень. АТ "Сумигаз" спрямує ці кошти на реконструкцію, модернізацію, ремонт газових мереж та споруд на них, електрохімічний захист та удосконалення обліку природного газу.

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