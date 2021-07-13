Специалисты "Сумыгаз" провели приборное обследование 1,5 тысяч км газопроводов

За первое полугодие газовики АО "Сумыгаз" обследовали 1,5 тысячи км газовых сетей области. Специалисты обнаружили и оперативно устранили более 700 повреждений изоляционного покрытия подземных газопроводов, около 6,5 тысяч утечек газа на подземных и надземных сетях.

"Объем работы увеличивается с каждым годом, ведь газопроводы постепенно изнашиваются. На Сумщине есть газовые сети, которым уже 60 лет, и в силу своего возраста они нуждаются в постоянном обследование, - отмечает главный инженер АО "Сумыгаз" Дмитрий Сергиенко. - Благодаря современному оборудованию специалисты более эффективно выявляют повреждения, тчо защищает от аварийных ситуаций на газопроводах".

По словам пресс-службы, всего в 2021 году инвестиции в газораспределительные сети Сумской области превысят 64 млн гривен. Эти средства будут направлены на реконструкцию, модернизацию, ремонт газовых сетей и сооружений на них.

В компании также отмечают важность ежегодного обследования и технического обслуживания внутренних газовых сетей. По законодательству ответственность за внутренние сети и газовое оборудование в квартирах и частных домах несут их владельцы.