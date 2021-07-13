Фахівці "Сумигаз" провели приладове обстеження 1,5 тисяч км газопроводів

За перше півріччя газовики АТ "Сумигаз" обстежили 1,5 тисячі км газових мереж області. Спеціалісти виявили та оперативно усунули понад 700 пошкоджень ізоляційного покриття підземних газопроводів, близько 6,5 тисяч витоків газу на підземних та надземних мережах.

"Обсяг роботи збільшується з кожним роком, адже газопроводи поступово зношуються. На Сумщині є газові мережі, яким вже 60 років, і в силу свого віку вони потребують постійного обстеження, – зазначає головний інженер АТ "Сумигаз" Дмитро Сергієнко. - Завдяки сучасному обладнанню фахівці більш ефективно виявляють пошкодження, що убезпечує від аварійних ситуацій на газопроводах".

За словами прес-служби, загалом у 2021 році інвестиції в газорозподільні мережі Сумської області перевищать 64 млн гривень. Ці кошти будуть спрямовані на реконструкцію, модернізацію, ремонт газових мереж та споруд на них.

У компанії також наголошують на важливості щорічного обстеження та технічного обслуговування внутрішніх газових мереж. За законодавством відповідальність за внутрішні мережі та газове обладнання у квартирах і приватних будинках несуть їхні власники.