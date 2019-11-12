Специалисты "Николаевгаза" ликвидировали более тысячи утечек на газопроводах

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Компания ежедневно проводит профилактику и диагностику газовой системы, чтобы предупреждать возникновение аварийных ситуаций

За 10 месяцев текущего года специалисты АО "Николаевгаз" обследовали более 7 тыс. км газовых сетей. Во время обследований было выявлено и ликвидировано свыше тысячи утечек газа. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"С начала года специалисты "Николаевгаза" провели обследование 6,5 тыс. км подземных и почти 500 км надземных газопроводов, по которым газ доставляется в дома потребителей по всей Николаевской области", - говорится в сообщении.

Во время обследований было выявлено и ликвидировано 41 утечка на подземных трубах и 1065 утечек на надземных газопроводах и их соединениях. Кроме того, служба комплексного приборного обследования (КПО) обнаружила и восстановила 93 повреждения изоляционного покрытия.

"Все мероприятия по обследованию, диагностике и устранению повреждений и неполадок газораспределительной системы - это очень важная и одновременно сложная работа. Специалисты службы КПО и в зимние морозы, и в летнюю жару, и в любую погоду выходят на службу для того, чтобы газ ежедневно бесперебойно и безопасно был доставлен в дом каждого нашего клиента", - рассказывает главный инженер АО "Николаевгаз" Алексей Рубский.

Для обеспечения газом в круглосуточном режиме более 350 тыс. жителей Николаевской области, специалисты АО "Николаевгаз" ежедневно проводят профилактику и диагностику газовой системы, чтобы предупреждать возникновение аварийных ситуаций.

"С начала года техническое обслуживание было проведено на 3014 газорегуляторных пунктах шкафного типа (ШРП) и 590 обычных газорегуляторных пунктах (ГРП). Проведено 3746 проверок 770 станций катодной защиты и 12,5 тыс. домовых регуляторов давления", - говорится в сообщении пресс-службы.