Фахівці "Миколаївгазу" ліквідували більше тисячі витоків на газопроводах

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Компанія щодня проводить профілактику та діагностику газової системи, щоб запобігати виникненню аварійних ситуацій

За 10 місяців поточного року фахівці АТ "Миколаївгаз" обстежили понад 7 тис. км газових мереж. Під час обстежень було виявлено та ліквідовано більше тисячі витоків газу. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"З початку року фахівці "Миколаївгазу" провели обстеження 6,5 тис. км підземних і майже 500 км надземних газопроводів, по яких газ доставляється в будинки споживачів по всій Миколаївській області", - йдеться в повідомленні.

Під час обстежень було виявлено та ліквідовано 41 витік на підземних трубах і 1065 витоків на надземних газопроводах і їх з'єднаннях. Крім того, служба комплексного приладового обстеження (КПО) виявила і відновила 93 пошкодження ізоляційного покриття.

"Всі заходи з обстеження, діагностики та усунення пошкоджень і несправностей газорозподільної системи - це дуже важлива і водночас складна робота. Фахівці служби КПО і в зимові морози, і в літню спеку, і в будь-яку погоду виходять на службу для того, щоб газ щодня безперебійно і безпечно був доставлений в будинок кожного нашого клієнта", - розповідає головний інженер АТ "Миколаївгаз" Олексій Рубський.

Для забезпечення газом в цілодобовому режимі понад 350 тис. жителів Миколаївської області, фахівці АТ "Миколаївгаз" щодня проводять профілактику і діагностику газової системи, щоб запобігати виникненню аварійних ситуацій.

"З початку року технічне обслуговування було проведено на 3014 газорегуляторних пунктах шафового типу (ШРП) та 590 звичайних газорегуляторних пунктах (ГРП). Проведено 3746 перевірок 770 станцій катодного захисту та 12,5 тис. будинкових регуляторів тиску", - йдеться в повідомленні прес-служби.