Специалисты "Днепрогаза" обнаружили почти 250 фактов незаконного потребления

Газовая труба (kmu.gov.ua)

Общая сумма нанесенного нарушителями ущерба составила более 2,3 млн гривен

За 5 месяцев 2020 года в Днепре и Днепровском районе специалистами АО "Днепрогаз" было зафиксировано почти 250 случаев незаконного потребления природного газа. Нарушители нанесли ущерб на сумму более 2,3 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Благодаря использованию современного и высокоточного оборудования специалисты "Днепрогаза" в текущем году обнаружили 248 фактов незаконного потребления голубого топлива. Почти 75% зафиксированных нарушений связаны с вмешательством в работу бытовых газовых счетчиков и самовольным восстановлением газоснабжения", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, общая сумма нанесенного нарушителями ущерба составила более 2,3 млн гривен.

"При выявлении самовольного подключения к газовым сетям Кодексом газораспределительных систем предусмотрено возмещение причиненных Оператору ГРС убытков. Размер подобных начислений может колебаться от 3,5 до 500 тыс грн в зависимости от конкретного вида нарушений, - отмечает коммерческий директор "Днепрогаза" Игорь Маньковский. - Таким образом, незаконное потребление природного газа будет в десятки раз дороже".

В пресс-службе отметили, что незаконное вмешательство в работу газовых сетей и несанкционированное потребление природного газа не только наносит существенный ущерб, но и несет огромный риск для потребителей природного газа. Часто в местах самовольных врезок в газопроводы специалисты "Днепрогаза" выявляют утечки газа, которые могут привести к авариям и взрывам.

"По выявленным фактам незаконного отбора природного газа в АО "Днепрогаз" составляют акты о нарушениях, производят отключение потребителей и взимают причиненные убытки, в том числе в судебном порядке. Кроме суммы убытков, потребителю также необходимо будет оплатить все услуги по отключению и возобновлению газоснабжения, а в случае повреждения счетчика - его стоимость вместе с установкой", - говорится в сообщении.

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Автор: Мария Тарарыева