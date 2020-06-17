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Фахівці "Дніпрогазу" виявили майже 250 фактів незаконного споживання

Новини » Енергетика     17.06.2020 - 18:52
Фахівці "Дніпрогазу" виявили майже 250 фактів незаконного споживання
Газова труба (kmu.gov.ua)

Загальна сума завданих порушниками збитків склала понад 2,3 млн гривень

За 5 місяців 2020 року в Дніпрі і Дніпровському районі фахівцями АТ "Дніпрогаз" було зафіксовано майже 250 випадків незаконного споживання природного газу. Порушники завдали збитків на суму понад 2,3 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Завдяки використанню сучасного і високоточного устаткування фахівці "Дніпрогазу" у поточному році виявили 248 фактів незаконного споживання блакитного палива. Майже 75% зафіксованих порушень пов'язані з втручанням у роботу побутових газових лічильників та самовільним відновленням газопостачання", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, загальна сума завданих порушниками збитків склала понад 2,3 млн гривень.

"При виявленні самовільного підключення до газових мереж Кодексом газорозподільних систем передбачено відшкодування завданих Оператору ГРС збитків. Розмір таких нарахувань може коливатися від 3,5 до 500 тис. гривень в залежності від конкретного виду порушень, - відзначає комерційний директор "Дніпрогазу" Ігор Маньковський. - Таким чином, незаконне споживання природного газу буде в десятки разів дорожче".

У прес-службі зазначили, що незаконне втручання в роботу газових мереж та несанкціоноване споживання природного газу не лише завдає істотних збитків, але й несе величезний ризик для споживачів природного газу. Часто в місцях самовільних врізок в газопроводи фахівці "Дніпрогазу" виявляють витоку газу, які можуть призвести до аварій і вибухів.

"За виявленими фактами незаконного відбору природного газу в АТ "Дніпрогаз" складають акти про порушення, проводять відключення споживачів і стягують заподіяні збитки, у тому числі в судовому порядку. Крім суми збитків, споживачеві також необхідно буде сплатити всі послуги по відключенню та відновлення газопостачання, а у разі пошкодження лічильника - його вартість разом з установкою", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Мария Тарарыева

Теги Новини України ФК Дніпрогаз
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