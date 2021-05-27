Специалисты "Днепрогаза" обнаружили 169 краж природного газа

За четыре месяца текущего года в результате проведенных проверок "Днепрогазом" выявлено 169 фактов нарушения правил учета природного газа и целостности системы газоснабжения. Среди зафиксированных нарушений - 15 незаконных врезок, 70 случаев повреждения счетчиков, 45 фактов самовольного возобновления газоснабжения и прочее. Сумма нанесенных Оператору ГРС убытков достигла 2,5 млн гривен.

"Согласно требований Кодекса ГРМ за нелегальное использование газа недобросовестные потребители должны возместить причиненные газораспределительной компании убытки. В зависимости от выявленного вида нарушений их размер может колебаться от 3,5 до 500 тысяч гривен, - отмечает коммерческий директор "Днепрогаза" Игорь Маньковский. - А это значит, что кражи топлива могут обойтись злоумышленникам в десятки раз дороже, чем его легальное потребление".

По словам пресс-службы, специалисты компании отслеживают посторонние вмешательства в работу газораспределительных сетей с помощью современного специального оборудования.

"После выявления нарушений большинство недобросовестных потребителей признает свою вину и платит предусмотренные законом штрафные санкции. Если клиент не признает своей вины и отказывается компенсировать причиненный ущерб, вопрос об их взыскании решается в судебном порядке. При этом, по решению суда в пользу газораспределительного предприятия, потребителю-нарушителю придется оплатить судебные издержки", - говорится в сообщении.

В компании также отметили, что противозаконными действиями потребители подвергают опасности себя и окружающих людей. В местах несанкционированных врезок в газопроводы появляются утечки природного газа, которые могут привести к аварийным ситуациям и фатальным последствиям.

"Если вы стали свидетелем кражи газа - сообщите об этом в газораспределительную компанию по телефону службы экстренной помощи "104", - говорится в сообщении.