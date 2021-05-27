Фахівці "Дніпрогазу" виявили 169 крадіжок природного газу

За чотири місяці поточного року в результаті проведених перевірок "Дніпрогазом" виявлено 169 фактів порушення правил обліку природного газу та цілісності системи газопостачання. Серед зафіксованих порушень -15 незаконних врізок, 70 випадків пошкодження лічильників, 45 фактів самовільного відновлення газопостачання та інше. Сума завданих Оператору ГРС збитків досягла 2,5 млн гривень.

"Згідно вимог Кодексу ГРМ за нелегальне використання газу недобросовісні споживачі повинні відшкодувати завдані газорозподільній компанії збитки. Залежно від виявленого виду порушень їх розмір може коливатися від 3,5 до 500 тисяч гривень, - зазначає комерційний директор "Дніпрогазу" ігор Маньковський. - А це означає, що крадіжки палива можуть обійтися зловмисникам в десятки разів дорожче, ніж його легальне споживання".

За словами прес-служби, фахівці компанії відстежують сторонні втручання в роботу газорозподільних мереж за допомогою сучасного спеціального обладнання.

"Після виявлення порушень більшість недобросовісних споживачів визнає свою провину і сплачує передбачені законом штрафні санкції. Якщо клієнт не визнає своєї провини і відмовляється компенсувати заподіяну шкоду, питання про їх стягнення вирішується в судовому порядку. При цьому, за рішенням суду на користь газорозподільного підприємства, споживачеві-порушнику доведеться сплатити судові витрати", - йдеться в повідомленні.

У компанії також відзначили, що протизаконними діями споживачі наражають на небезпеку себе і оточуючих людей. У місцях несанкціонованих врізок в газопроводи з'являються витоки природного газу, які можуть призвести до аварійних ситуацій і фатальних наслідків.

"Якщо ви стали свідком крадіжки газу - повідомте про це в газорозподільну компанію по телефону служби екстреної допомоги "104", - йдеться в повідомленні.