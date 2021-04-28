Специалисты 104.ua клиентского пространства в Днепре предоставили 65 тысяч консультаций в 2021

В связи с продолжением адаптивного карантина, консультирование клиентов происходит в двух форматах: дистанционно и на личном приеме с соблюдением всех карантинных требований. С начала года специалистами 104.ua клиентского пространства обработано более 3,7 тысячи заявлений клиентов. Из них - 150 обращений по реконструкции систем газоснабжения и замене газовых приборов.

Так, 75 клиентов воспользовались преимуществами услуги "Газификация под ключ". Остальные заявления касались сверок платежей за услуги по газоснабжению, установки счетчиков, порядка заключения договоров на распределение природного газа.

"Сейчас персональные менеджеры клиентского пространства консультируют потребителей по всем услугам, которые предоставляет предприятие: от заключения договоров, осуществления перерасчетов и консультаций по лицевому счету до оформления договоров и технической документации на проведение реконструкции или подключение к газовой сети, замену газового оборудования", - отмечает менеджер по региональному развитию компании 104.ЮА Юлия Пивень.

В "Днепрогазе" также можно получить комплексную услугу присоединения "Газ под ключ". Чтобы газифицировать дом или предприятие, жителям Днепра и Днепровского района нужно обратиться с заявлением в 104.ua клиентское пространство на ул. Паторжинского, 24. Проект каждого клиента контролирует персональный менеджер, который в процессе работ поможет индивидуально подобрать газовое оборудование.

В компании напоминают, что передать показания счетчика, проверить собственный лицевой счет и произвести оплату за услуги распределения природного газа клиенты компании могут самостоятельно с помощью удобных онлайн-сервисов на выбор: через "Личный кабинет" на сайте 104.ua, мобильные приложения 104 Mobile (для Android ) и 104 Mobile Light (для iOS), а также чат-боты 7104ua в Viber и ua7104_bot в Telegram, или позвонив в Контакт-центр АО "Днепрогаз".

45 млн контактов с клиентами в год. Сервис 104.ua включает в себя также сеть из 120 центров обслуживания клиентов "104.ua клиентское пространство" в 16 областях. Центры ежегодно обслуживают 5 млн клиентов.