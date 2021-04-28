Фахівці 104.ua клієнтського простору в Дніпрі надали 65 тисяч консультацій у 2021

У зв'язку з продовженням адаптивного карантину, консультування клієнтів відбувається у двох форматах: дистанційно і на особистому прийомі з дотриманням всіх карантинних вимог. З початку року фахівцями 104.ua клієнтського простору оброблено понад 3,7 тисячі заяв клієнтів. З них - 150 звернень по реконструкції систем газопостачання та заміни газових приладів.

Так, 75 клієнтів скористалися перевагами послуги "Газифікація під ключ". Решта заяв стосувалися звірок платежів за послуги з газопостачання, встановлення лічильників, порядку укладення договорів на розподіл природного газу.

"Зараз персональні менеджери клієнтського простору консультують споживачів з усіх послуг, які надає підприємство: від укладення договорів, здійснення перерахунків і консультацій по особовому рахунку до оформлення договорів і технічної документації на проведення реконструкції або підключення до газової мережі, заміну газового обладнання", - відзначає менеджер з регіонального розвитку компанії 104.ЮА Юлія Півень.

У "Дніпрогазі" також можна отримати комплексну послугу приєднання "Газ під ключ". Щоб газифікувати будинок або підприємство, жителям Дніпра і Дніпровського району потрібно звернутися із заявою в 104.ua клієнтський простір на вул. Паторжинського, 24. Проект кожного клієнта контролює персональний менеджер, який в процесі робіт допоможе індивідуально підібрати газове обладнання.

У компанії нагадують, що передати показання лічильника, перевірити власний особовий рахунок і здійснити оплату за послуги розподілу природного газу клієнти компанії можуть самостійно за допомогою зручних онлайн-сервісів на вибір: через "Особистий кабінет" на сайті 104.ua, мобільні додатки 104 Mobile (для Android) і 104 Mobile Light (для iOS), а також чат-боти 7104ua в Viber і ua7104_bot в Telegram, або зателефонувавши в Контакт-центр АТ "Дніпрогаз".

45 млн контактів з клієнтами в рік. Сервіс 104.ua включає в себе також мережу зі 120 центрів обслуговування клієнтів "104.ua клієнтський простір" у 16 областях. Центри щорічно обслуговують 5 млн клієнтів.