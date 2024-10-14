Для спецагентів: Aston Martin показав лімітовану версію авто на честь фільмів про Бонда

Два британські бренди – Джеймс Бонд і Aston Martin – співпрацюють ось уже 60 років. Перша їхня зустріч відбулася в 1964 році, коли агент 007 у виконанні Шона Коннері сів за кермо DB5. В останньому на сьогодні фільмі франшизи - "Не час помирати" - супершпигун теж їздить на цьому автомобілі, хоча в епізодах зустрічаються і Valhalla, і DBS Superleggera. Загалом, шістдесят років – солідний термін, тому його вирішено відзначити випуском лімітованого DB12 Goldfinger Edition.

Від звичайного купе шпигунський DB12 відрізняється кольором кузова Silver Birch, золотистими вставками на передніх крилах та унікальним логотипом Q на чорній емальованій підкладці. У салоні — рифлені шкіряні крісла Sports Plus з декоративною перфорацією, накладки з вуглепластику під глянсовим лаком та акценти, виготовлені з 18-каратного золота.

Разом із машиною покупці отримають валізу Globe-Trotter Air Cabin із вінтажним шампанським Bollinger та чотирма келихами. Крім того, в комплекті буде йти спеціальний чохол-тент, ключ у подарунковій коробці, алюмінієва модель Speedform, а також ювілейний випуск журналу Aston Martin і запис культових сцен на 35-міліметровій плівці. Все це буде упаковано у валізу-дипломат, виконану в кольорах автомобіля.

Під капотом купе стоїть 4,0-літровий V8 на 680 к.с., коробка передач – восьмидіапазонний "автомат" ZF. З місця до 100 км/год суперкар розганяється за 3,5 секунди, а максимальна швидкість становить 325 км/год.