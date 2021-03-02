Не спешите выбрасывать металлический мусор. Вот, что можно сделать!

Владимир Белоконь - украинский художник, который создает невероятные скульптуры из металлолома. Его работы можно найти на городских улицах, в галерейных пространствах и коллекциях ценителей современного искусства. Сам автор говорит, что он не скульптор, а выдумщик, который создает образы. Мы побывали в мастерской Владимира в Киеве, чтобы увидеть, как из огня, искр, груды арматуры и живого воображения художника рождаются жители фантастических миров.

"Давайте выгуляем жука!" - предлагает мастер и выносит во двор огромное синее насекомое. Это одна из самых любимых работ автора. Кажется, жук прекрасно чувствует себя в снежных сугробах. Вполне возможно, что вскоре он поселится на одной из городских улиц. "Жуков-оленей я сделал множество вариантов: и каркасных, и сплошных. Вскоре завершу проект, в котором будут девять таких красавцев взбираться по стене на крышу дома и нести кусочки шоколада. Еще есть светлячки с диодами, которые мерцают разными цветами", - рассказывает Владимир, демонстрируя своих "любимцев".

Формы для своих скульптур Владимир вырезает из листов металла, затем их сгибает, сваривает и зачищает. "Сейчас будем делать цвет. Хочу получить сине-фиолетовый. Для этого нагрею металл газом", - говорит художник и, держа в руке одну клешню, направляет на нее огненный поток.

Художник дарит второе дыхание различным материалам, которые превратились в груду металлолома. Его можно считать представителем трэш-арта (Trash-art в переводе с англ. - «мусорное искусство», направление в современном искусстве, связанное с включением мусора в арт-объект).

"А вот светильник с пулеметом, - художник показывает скульптуру, которая чем-то напоминает артефакт, навеянный фантастическими мирами из произведений братьев Стругацких. - Здесь движутся части корпуса. Мне нравится создавать скульптуры с секретами. Чтобы в них была интересная механика, что-то крутилось, светилось, щелкало".

"Если пришел в мастерскую, то должен что-то делать, - говорит художник. - Нет вдохновения - начни убирать. Это как на корабле: драишь палубу, что-то перекладываешь с места на место. И в какой-то момент возникает идея!"

Владимир любит вписывать свои работы в материю города. Например, "Влюбленные фонари" и "Дерево со стульями" на Майдане Независимости, огромная "Спичка" на улице Сечевых Стрельцов, "Мельница для кофе" в переулке Тараса Шевченко уже не один год радуют глаз киевлян и туристов.

У скульптора сложилось особое отношение к инструментам. "Все они - мои помощники, я их люблю", - делится Владимир. - Когда мне было 22 года и я только начал работать на производстве, первым инструментом, который мне попал в руки, была болгарка. Сначала я боялся ее как огня, но потом полюбил. Уже не было отдельно меня, а отдельно болгарки, мы будто стали одним целым. Настоящим открытием для меня стала аккумуляторная угловая шлифмашина Dnipro-M. Только попробовал - сразу понравилась. Также у меня есть сварочный аппарат Dnipro-M, который не уступает зарубежным аналогам, но оказался вдвое дешевле. Еще планирую приобрести наковальню, плазморез и компрессор".

"Люди по-разному относятся к моему творчеству. Кто-то говорит, что это несерьезное занятие, другие, наоборот, поддерживают, помогают советами или материалами для будущих работ, - рассказывает мастер. - Но я уверен, что в этой жизни нужно успеть как можно больше! И делать то, к чему лежит душа, уже сегодня, не откладывая на потом. Потому что это потом, может, никогда и не наступит. Даже если сначала нет денег, инструментов или глубоких знаний, это все обязательно придет, если есть большое настоящее желание!"