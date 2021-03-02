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Не поспішайте позбутися металобрухту. Ось, що можна зробити!

Новость на русском → Вівторок 02 березня 2021 13:48

Володимир Білоконь - український митець, який створює неймовірні скульптури з металу та промислового брухту. Його роботи можна знайти на міських вулицях, у галерейних просторах та колекціях поціновувачів сучасного мистецтва. Сам автор говорить, що він не скульптор, а фантазер-винахідник, який вигадує образи. Ми завітали до майстерні Володимира у Києві та на власні очі побачили, як із вогню, іскор, купи арматури та живої уяви художника народжуються мешканці фантастичних світів.

“Давайте вигуляємо жука!” - пропонує майстер і виносить у двір величезну синю комаху. Це одна з найулюбленіших робіт автора. Здається, жук чудово почуває себе у сніжних заметах. Цілком можливо, що незабаром він житиме на одній із міських вулиць. “Жуків-оленів я зробив багато варіантів: і каркасних, і суцільних. Невдовзі завершу проект, в якому будуть дев’ять таких красенів бігти стіною на дах будинка й нести шматочки шоколаду. Ще є світляки з діодами, які мерехтять різними кольорами”, - розповідає Володимир і показує своїх “улюбленців”.

Для своїх скульптур Володимир вирізає потрібні форми із листів металу, потім їх згинає, зварює та зачищає. “Зараз будемо робити колір. Хочу отримати синьо-фіолетовий. Для цього нагріватиму метал газом”, - каже митець і, тримаючи в руці одну клішню, спрямовує на неї вогняний потік.

Не поспішайте позбутися металобрухту. Ось, що можна зробити!

Митець дає друге дихання різноманітним матеріалам, які перетворилися на купу металобрухту. Його можна вважати представником треш-арту (Trash-art в перекладі з англ. - «сміттєве мистецтво», напрям у сучасному мистецтві, яке пов'язане зі включенням сміття в арт-об'єкт).

“А ось світильник з кулеметом, - художник показує скульптуру, яка чимось нагадує артефакт, навіяний фантастичними світами із творів братів Стругацьких. - Тут рухаються частини корпуса. Взагалі, мені до вподоби створювати скульптури з секретами. Щоб у них була цікава механіка, щось оберталось, світилось, клацало”.

Не поспішайте позбутися металобрухту. Ось, що можна зробити!

Володимир любить вживляти свої роботи у матерію міста. Наприклад, "Закохані ліхтарі" та "Дерево зі стільцями" на Майдані Незалежності, величезний "Сірник" на вулиці Січових Стрільців, "Млинок для кави" у провулку Тараса Шевченка вже не один рік радують око киян і туристів.

У скульптора особливе ставлення до інструментів. “Всі вони - мої помічники, я їх люблю”, - ділиться Володимир. - Коли мені було 22 роки і я тільки-но почав працювати на виробництві, першим інструментом, який мені потрапив до рук, була болгарка. Спочатку боявся її як вогню, але потім полюбив. Вже не було окремо мене, а окремо болгарки, ми наче стали одним цілим.

Справжнім відкриттям для мене стала акумуляторна кутова шліфмашина Dnipro-M. Тільки спробував - одразу сподобалась. Також у мене є зварювальний апарат Dnipro-M, який не поступається закордонним аналогам, але виявився вдвічі дешевшим. Планую придбати у майстерню ковадло, плазморіз та компресор”.

Не поспішайте позбутися металобрухту. Ось, що можна зробити!

“Якщо прийшов до майстерні, то маю щось робити, - каже художник. - Нема натхнення - почни прибирати. Це як на кораблі: драїш палубу, щось перекладаєш з місця на місце. І в якийсь момент виникає ідея!”

“Люди по-різному ставляться до моєї творчості. Хтось каже, що це несерйозна справа, інші, навпаки, підтримують, допомагають порадами або з матеріалами для майбутніх робіт, - розповідає майстер. - Але я переконаний, що у цьому житті варто встигнути якомога більше! І робити те, до чого лежить душа, вже сьогодні, не відкладаючи на потім. Бо це потім, може, ніколи й не настане. Навіть якщо немає потрібних інструментів, грошей або ґрунтовних знань. Це все обов'язково здобудеш, якщо є велике і справжнє бажання!”

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