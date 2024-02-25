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Спершу ракетами, потім "Шахедами": Гуменюк розповіла про нічну атаку на південь країни

Неділя 25 лютого 2024 07:07
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Спершу ракетами, потім "Шахедами": Гуменюк розповіла про нічну атаку на південь країни Фото: керівник координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк (Getty Images)
Автор: RBC.UA

Російські війська атакували Україну у дві хвилі сьогодні вночі, 25 лютого. Спершу фіксувалися запуски ракет, згодом - "Шахедів".

Про це повідомила начальниця координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"На початку ночі ворог намагався за допомогою тактичної авіації з Чорного моря знищити нашу ППО, для чого використовував ракети типу Х-31П, але вони були збиті над акваторією моря. Потім пішли хвилі дронів. Цієї ночі вони мали розгалуження і по напрямку і по часу", - зазначила Гуменюк.

Спочатку атака відбувалася у напрямку Миколаївської області, наступна була спрямована на центральні регіони з переходом на західні. Першу та другу хвилі сили протиповітряної оборони Півдня відпрацювали результативно.

Крім того, керівниця пресцентру ОК "Південь" відзвітувала:

  • 1 дрон було знищено над Херсонською областю;
  • 2 дрони - над Кіровоградською;
  • 3 дрони - над Миколаївською.

Нагадаємо, Міноборони РФ заявило про "збиття" безпілотників вночі, 25 лютого. Вони повідомили, що дрони летіли над Бєлгородською областю та акваторією Чорного моря. За словами Міністерства, в атаці брали участь нібито українські дрони.

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