Сначала ракетами, потом "Шахедами": Гуменюк рассказала о ночной атаке на юг страны
Российские войска атаковали Украину в две волны сегодня ночью, 25 февраля. Сначала фиксировались запуски ракет, впоследствии – "Шахедов".
Об этом сообщила начальник координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
"В начале ночи враг пытался с помощью тактической авиации из Черного моря уничтожить нашу ПВО, для чего использовал ракеты типа Х-31П, но они были сбиты над акваторией моря. Затем пошли волны дронов. Этой ночью они имели разветвления и по направлению и по времени", – отметила Гуменюк.
Сначала атака проходила в направлении Николаевской области, следующая атака была направлена на центральные регионы с переходом на восточные. Первую и вторую волны силы противовоздушной обороны Юга отработали результативно.
Кроме того, руководитель прессцентра ОК "Південь" отчиталась:
1 дрон был уничтожен над Херсонской областью;
2 дроны - над Кировоградской;
3 дрона – над Николаевской.
Напомним, Минобороны РФ заявило об "сбитии" беспилотников ночью, 25 февраля. Они сообщили, что дроны летели над Белгородской областью и акваторией Черного моря. По словам Министерства, в атаке принимали участие якобы украинские дроны.
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