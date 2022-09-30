Спектакль для захоплення нових земель, - посол США в Україні про "референдуми" Росії

Сполучені Штати Америки не визнаватимуть фейкові "референдуми", які влаштувала Росія на тимчасово окупованих територіях України. Усе це організований Кремлем спектакль для захоплення нових земель.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт посла США в Україні Бріджит Брінк.

"Російські фейкові "референдуми" були спектаклем, спробою замаскувати подальшу спробу захоплення територій. Ми ніколи не визнаємо передбачувану анексію Росією української території і, як голова Білого дому Джо Байден заявив, Сполучені Штати будуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - заявила Бріджет.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 27 вересня на окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей був фінальний день фейкового "голосування на референдумах".

Також нещодавно посольство США в Україні оприлюднило резолюцію після нещодавнього засідання Радбезу ООН. Вашингтон заявив про підтримку нашій країні та закликав Росію вивести війська.

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