Спекотно та без опадів: синоптики розказали, яку погоду очікувати сьогодні

Сьогодні в Україні буде спекотна та посушлива погода, адже синоптики не прогнозують опадів в більшості регіонів. Місцями короткочасні дощі можуть бути лише на півдні, Закарпатті та Прикарпатті.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні Синоптики обіцяють сьогодні мінливу хмарність. Згідно із їх даними, вітер очікується північно-східного та східного напрямку, швидкістю 5-10 м/с. Вдень температура прогріється до +29°...+34°. У районі Карпат очікується від +20° до +25°. Погода в Києві та області На Київщині опади не прогнозуються. Температура повітря буде також коливатися від до +29° до +34° Повідомляється, що столичні стовпчики термометрів покажуть +31°...+33°. Фото: погода в Україні 27 серпня (meteo.gov.ua)