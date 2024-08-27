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Спекотно та без опадів: синоптики розказали, яку погоду очікувати сьогодні

Вівторок 27 серпня 2024 07:00
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Спекотно та без опадів: синоптики розказали, яку погоду очікувати сьогодні Фото: погода в Україні (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

Сьогодні в Україні буде спекотна та посушлива погода, адже синоптики не прогнозують опадів в більшості регіонів. Місцями короткочасні дощі можуть бути лише на півдні, Закарпатті та Прикарпатті.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Синоптики обіцяють сьогодні мінливу хмарність. Згідно із їх даними, вітер очікується північно-східного та східного напрямку, швидкістю 5-10 м/с.

Вдень температура прогріється до +29°...+34°. У районі Карпат очікується від +20° до +25°.

Погода в Києві та області

На Київщині опади не прогнозуються. Температура повітря буде також коливатися від до +29° до +34°

Повідомляється, що столичні стовпчики термометрів покажуть +31°...+33°.Спекотно та без опадів: синоптики розказали, яку погоду очікувати сьогодні

Фото: погода в Україні 27 серпня (meteo.gov.ua)

Раніше синоптики пояснювали, чому в Україну повернулася спека та коли очікувати прохолодну погоду.

Чи вплинуть бойові дії в Україні на процес глобального потепління - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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