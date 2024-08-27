Жарко и без осадков: синоптики рассказали, какую погоду ждать сегодня
Сегодня в Украине будет жаркая и засушливая погода, ведь синоптики не прогнозируют осадки в большинстве регионов. Местами кратковременные дожди могут быть только на юге, Закарпатье и Прикарпатье.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
Синоптики обещают сегодня переменную облачность. Согласно их данным, ветер ожидается северо-восточного и восточного направления, скоростью 5-10 м/с.
Днем температура прогреется до +29...+34°. В районе Карпат ожидается от +20° до +25°.
Погода в Киеве и области
В Киевской области осадки не прогнозируются. Температура воздуха будет также колебаться от +29° до +34°
Сообщается, что столичные столбики термометров покажут +31...+33°.
Фото: погода в Украине 27 августа (meteo.gov.ua)
Ранее синоптики объясняли, почему в Украину вернулась жара и когда ожидать прохладную погоду.
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