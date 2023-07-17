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Спекотно, місцями дощі: прогноз погоди на сьогодні

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Україна, Понеділок 17 липня 2023 07:00
Спекотно, місцями дощі: прогноз погоди на сьогодні Фото: частину областей накриють дощі, очікується спека (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні сьогодні, 17 липня, буде спекотною. Частину регіонів нашої країни накриють дощі з грозами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні по всій Україні мінлива хмарність. На заході, а також у Житомирській області очікуються опади. Можливі короткочасні дощі з грозами. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Стовпчики термометрів вдень покажуть +28 +33 градуси, а на сході України +25 +30 градусів.

Вночі у середньому температура буде у межах +15 +20 градусів, на узбережжі морів до +23.

На зображенні може бути: карта та текст

Погода у Києві

У столиці сьогодні мінлива хмарність, опадів не очікується. Вітер змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура повітря вдень у Києві буде +30 +32 градуси, а вночі +17 +19 градусів.

Спекотно, місцями дощі: прогноз погоди на сьогодні

Як повідомлялося, синоптики попереджали, що незабаром до України прийде спека з Сахари, очікуються нові температурні рекорди.

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