Жарко, местами дожди: прогноз погоды на сегодня
Погода в Украине сегодня, 17 июля, будет жаркой. Часть регионов нашей страны накроют дожди с грозами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
По прогнозам синоптиков, сегодня по всей Украине переменная облачность. На западе, а также в Житомирской области ожидаются осадки. Возможны кратковременные дожди с грозами. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Столбики термометров днем покажут +28 +33 градуса, а на востоке Украины +25 +30 градусов.
Ночью в среднем температура будет в пределах +15 +20 градусов, на побережье морей до +23.
Погода в Киеве
В столице сегодня переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.
Температура воздуха днем в Киеве будет +30 +32 градуса, а ночью +17 +19 градусов.
Как сообщалось, синоптики предупреждали, что вскоре в Украину придет жара из Сахары, ожидаются новые температурные рекорды.
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