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Жарко, местами дожди: прогноз погоды на сегодня

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Украина, Понедельник 17 июля 2023 07:00
Жарко, местами дожди: прогноз погоды на сегодня Фото: часть областей накроют дожди, ожидается жара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине сегодня, 17 июля, будет жаркой. Часть регионов нашей страны накроют дожди с грозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня по всей Украине переменная облачность. На западе, а также в Житомирской области ожидаются осадки. Возможны кратковременные дожди с грозами. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Столбики термометров днем покажут +28 +33 градуса, а на востоке Украины +25 +30 градусов.

Ночью в среднем температура будет в пределах +15 +20 градусов, на побережье морей до +23.

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Погода в Киеве

В столице сегодня переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

Температура воздуха днем в Киеве будет +30 +32 градуса, а ночью +17 +19 градусов.

Жарко, местами дожди: прогноз погоды на сегодня

Как сообщалось, синоптики предупреждали, что вскоре в Украину придет жара из Сахары, ожидаются новые температурные рекорды.

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