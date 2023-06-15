UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Спекотно, але місцями сильні дощі: прогноз погоди на завтра

Фото: на заході України завтра очікуються дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні завтра, 16 червня, буде спекотною. Але частину областей накриють сильні дощі, місцями з грозами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Facebook.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, завтра помірні та місцями значні дощі з грозами очікуються на заході України. Також дрібні опади можливі у Житомирській, Вінницькій, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.

Вітер північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря на заході вдень буде +18 +23 градуси, а вночі +10 +15 градусів.

На решті території стовпчики термометрів вдень покажуть +23 +28 градусів, а вночі +13 +18.

Погода у Києві

У столиці завтра очікується мінлива хмарність, але без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Вдень повітря у Києві прогріється до +26 +28 градусів, а вночі буде +15 +17 градусів.

Нагадаємо, нещодавно рясні дощі затопили курортне селище Східниця у Львівській області. У регіоні підтопило будинки, дороги, а вода пошкодила декілька мостів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПогодаПогода в УкраїніПогода в КиєвіГідрометцентр