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Жарко, но местами сильные дожди: прогноз погоды на завтра

Фото: на западе Украины завтра ожидаются дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине завтра, 16 июня, будет жаркой. Но часть областей накроют сильные дожди, местами с грозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, завтра умеренные и местами сильные дожди с грозами ожидаются на западе Украины. Также осадки возможны в Житомирской, Винницкой, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

Ветер северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха на западе днем будет +18 +23 градуса, а ночью +10 +15 градусов.

На остальной территории столбики термометров днем покажут +23 +28 градусов, а ночью +13 +18.

Погода в Киеве

В столице завтра ожидается переменная облачность, но без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Днем воздух в Киеве прогреется до +26 +28 градусов, а ночью будет +15 +17 градусов.

Напомним, недавно обильные дожди затопили курортный поселок Сходница во Львовской области. В регионе подтопило дома, дороги, а вода повредила несколько мостов.

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