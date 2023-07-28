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Спекотно, але місцями дощі: прогноз погоди на вихідні

Фото: синоптики дали прогноз погоди на вихідні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні 29 та 30 липня буде спекотною. Проте частину нашої країни накриють дощі та грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометрцентр у Facebook.

Погода 29 липня

Завтра вранці у східних регіонах та Сумській області очікуються дощі. Вдень короткочасні опади накриють західні та північні області, можлива гроза. У східних областях місцями пориви вітру 15-20 м/с.

На решті території України завтра без опадів. Температура повітря вдень очікується у межах +21 +26 градусів, а в Одеській області до +30.

Вночі температура повітря опуститься до +12 +17 градусів.

Погода 30 липня

У неділю на більшості території України без опадів. Дощі пройдуть лише у західних областях. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с.

Стовпчики термометрів вдень у неділю покажуть +24 +29 градусів, на півдні до +33 градусів. Вночі температура буде у середньому +13 +18 градусів.

Нагадаємо, вчора частину областей України, крім західних, накрила негода. Через сильні пориви вітру без світла залишилися сотні населених пунктів.

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