Спекотно, але місцями дощі: прогноз погоди на вихідні

Погода 29 липня

Завтра вранці у східних регіонах та Сумській області очікуються дощі. Вдень короткочасні опади накриють західні та північні області, можлива гроза. У східних областях місцями пориви вітру 15-20 м/с.

На решті території України завтра без опадів. Температура повітря вдень очікується у межах +21 +26 градусів, а в Одеській області до +30.

Вночі температура повітря опуститься до +12 +17 градусів.

Погода 30 липня

У неділю на більшості території України без опадів. Дощі пройдуть лише у західних областях. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с.

Стовпчики термометрів вдень у неділю покажуть +24 +29 градусів, на півдні до +33 градусів. Вночі температура буде у середньому +13 +18 градусів.