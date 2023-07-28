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Жарко, но местами дожди: прогноз погоды на выходные

Фото: синоптики дали прогноз погоды на выходные (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине 29 и 30 июля будет жаркой. Однако часть нашей страны накроют дожди и грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометрцентр в Facebook.

Погода 29 июля

Завтра утром в восточных регионах и Сумской области ожидаются дожди. Днем кратковременные осадки накроют западные и северные области, возможна гроза. В восточных областях местами порывы ветра 15-20 м/с.

На остальной территории Украины завтра без осадков. Температура воздуха днем ожидается в пределах +21 +26 градусов, а в Одесской области до +30.

Ночью температура воздуха опустится до +12 +17 градусов.

Погода 30 июля

В воскресенье на большинстве территорий Украины без осадков. Дожди пройдут только в западных областях. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с.

Столбики термометров днем в воскресенье покажут +24 +29 градусов, на юге до +33 градусов. Ночью температура будет в среднем +13 +18 градусов.

Напомним, вчера часть областей Украины, кроме западных, накрыла непогода. Из-за сильных порывов ветра без света остались сотни населенных пунктов.

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